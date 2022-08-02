3 kızını kaybettiği için canlı yayında yardım istemişti: Kızlarının cinayetiyle suçlanıyor

Yunanistan'da son 3 yılda üç kızını kaybeden ve televizyon programlarında ağlayarak duruma isyan eden anne Roula Pispirigou, üç kızını öldürmekten suçlu bulundu.

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Komşumuz Yunanistan'da gündem 33 yaşındaki Roula Pispirigo isimli kadın…

Son 3 yılda 3 kız çocuğunu yitiren Pispirigou'nun 2021 yılının Nisan ayında hastaneye kaldırılan ve Ocak ayında yaşamını yitiren 9 yaşındaki kızında yapılan otopsi sonucunda “öldürücü dozda” ketamin bulunmasından sonra soruşturma derinleştirilmiş, kadının son 3 yılda yaşamını yitiren iki kızının da ölümünün şüpheli olarak tanımlandığı açıklanmıştı.

Bugün ise konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yunanistan’da, savcılar, Pispirigo’nun, 2021 yılının Nisan ayında 9 yaşındaki kızı Pispirigkou’yu Mart 2021’de 6 aylık Iris’i ve Nisan 2019’da 3 yaşındaki Melena’yı öldürdüğüne inandıklarını açıkladı.

DOĞAL NEDENLERLE ÖLDÜKLERİNE İNANILIYORDU

Her iki genç kızın ölümü de daha önce doğal nedenlere bağlanmıştı: Kanserden kurtulan Malena’nın karaciğer yetmezliğinden öldüğü iddia edilirken, Iris’in bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiğine inanılıyordu.

Pispirigkou, iki oğlunu öldüren Yunan mitolojik figürüne atıfta bulunarak Yunan medyası tarafından “modern Medea” olarak nitelendiriliyor. Mart ayından beri gözaltında tutulan cani anne, “gizemli” ölümlerinden yakınmak için sık sık TV programlarına çıkmıştı.

Doktorların, hemşirelerin ve aile üyelerinin ifadelerinden yola çıkan savcılar Antonis Eleftherianos ve Apostolos Andreou, cani anneyi ‘kasten adam öldürmek’le suçladı.

TV programlarında çocuklarının gizemli ölümleri için ağlayan kadının kendi çocuklarının ölümüyle suçlanması ise Yunanistan’da şok etkisi yarattı. Olay kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

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