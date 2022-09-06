76 yaşındaki İngiliz, Goa’da uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle yakalandı

Hindistan eyaleti Goa'da yaklaşık 335 bin TL değerinde (16 bin sterlin) uyuşturucu kaçırdığı iddia edilen İngiliz bir adam, kafasında kukuletayla teşhir edildi.

Sozcu.com.tr

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Polisin Stephen Slotwiner adını verdiği 76 yaşındaki zanlı, Arambol köyündeki kiralık evinde tutuklandı.

Baskında polis 512 gram esrar, 40 uyuşturucu hap ve 80 gram MDMA ve bir miktar LSD ele geçirdi.

Daily Mail’in haberine göre, Slotwiner suçlu bulunursa, Hindistan’ın Narkotik Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Yasası uyarınca altı aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Zanlı bir fotoğrafta, polis memurları etrafını sararken, başının üzerinde iki göz deliği açılmış siyah bir başlıkla sandalyede görülüyor.

SON ZAMANLARDA BASKINLAR ARTTI

Memurlar, uyuşturucu bulundurmakla ilgili bir ihbar aldıkları için konutuna baskın düzenledi. Baskın ve uyuşturucu ele geçirme, Polis Müfettişi Dattaram Raut tarafından doğrulandı.

Yasalara göre, bir kilonun üzerinde uyuşturucu madde bulunduranlar 10 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Bu son polis baskını, Goa’nın başbakanının uyuşturucu ticaretine baskı yapılması çağrısında bulunduğundan, bölgedeki bir dizi son baskından biri.

Uyuşturucuyla yakalananlar arasında Bengaluru’dan bir turist ve yerel bir restoranın sahibi de var. Polis, NDPS Yasası uyarınca Slotwiner aleyhine bir dava açıldığını da söyledi.

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