AB, Azerbaycan-Ermenistan sınırına sivil misyon gönderiyor

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan-Ermenistan sınırına taraflar arasında sınır belirlenmesine yardımcı olmak üzere sivil izleme misyonu görevlendirecek.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri bakanlarının Lüksemburg’da yapılan toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Bakanların, Azerbaycan-Ermenistan sınırına sivil misyon göndermesine yeşil ışık yaktığını belirten Borrell, Güney Kafkasya’nın AB için büyük önem taşıdığını ve bölgeye ilk kez bu tür bir misyon gönderdiklerini vurguladı.

Borrell, gelecek haftalarda Azerbaycan ile olan uluslararası sınırın Ermenistan tarafında 40 kişinin konuşlandırılacağını bildirdi. Bunun tarafların talebi üzerine alınan bir karar olduğunu aktaran Borrell, ekibin halihazırda Ermenistan’da olduğunu, bu nedenle kısa sürede konuşlanabileceğini ifade etti.

MİCHEL’DEN GÜVEN ARTIRMA VURGUSU

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ermenistan’ın Azerbaycan ile olan uluslararası sınırı boyunca gözlem ekibinin hızla konuşlandırılmasını memnuniyetle karşılıyorum.” ifadelerini kullandı.

Michel, kararın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı dörtlü görüşmenin ardından geldiğine dikkati çekerek, misyonun taraflar arasında güven oluşturulmasına yardımcı olacağını vurguladı.

Michel, misyonun, kısa süre sonra Brüksel’de toplanacak sınır komisyonlarının da desteklenmesini sağlayacağını kaydetti. (AA)

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