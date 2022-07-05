AB iklim dostu planını oylayacak

Avrupa Birliği'nin doğalgaz ve nükleer enerji santrallerine yapılacak yatırımları iklim dostu olarak sınıflandırma planına dair nihai oylama yarın yapılacak.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Parlamentosu üyeleri hükümetlerin ve yatırımcıların fikir ayrılığına düşmesine neden olan düzenlemeleri yarın karara bağlamaya çalışacak.

Avrupa Birliği (AB), iki enerji kaynağını AB’nin “taksonomi” olarak adlandırılan hangi yatırımların sürdürülebilir olduğunu belirleyen düzenlemeleri arasına ekleyip eklememe konusunda uzun zamandır karara varmaya çalışıyordu.

Yeşil projelere özel sermaye akışını sağlamak için tasarlanan düzenlemeler sürdürülebilir yatırım alanına bir Avrupa standardı getirmeyi ve piyasaya sözde çevre dostu ürünler sürerek yalnızca göz boyamayı hedefleyen projelerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Ancak hangi yatırımların yeşil olarak sınıflandırılacağına dair görüşmeler iklim değişikliyle mücadele ve Rus gazının yerine alternatif bulma çalışmaları kapsamında Avrupa’nın hangi enerji kaynaklarına yatırım yapması gerektiğine dair siyasi bir çıkmaza neden oldu. AB doğalgaz ve nükleer enerjiye dair tasarıyı bugün değerlendirecek ve yarın oylayacak.

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