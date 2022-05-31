AB, Rus petrolü konusunda anlaştı

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB ülkelerinin, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarının yüzde 90 azaltılması konusunda anlaştığını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Belçika'nın başkenti Brüksel, Avrupa Birliği’ne (AB) üye 27 ülke liderinin bir araya geleceği Olağanüstü Liderler Zirvesi başladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği 2 günlük zirve öncesi Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne ambargo uygulamasını da içeren 6'ncı yaptırım paketiyle ilgili açıklama yaptı.

Leyen, AB ülkelerinin, yıl sonuna kadar Rusya’dan alınan petrol miktarının yüzde 90 azaltılması konusunda anlaştığını duyurdu.

YAPTIRIM VURGUSU

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesi gazetecilere verdiği demeçte, Avrupa Komisyonu’nu Rus petrolüne ambargoyu ele alma şeklini eleştirerek, üye ülkeler için yasalar geliştiren Komisyonun üye ülkelerle ambargoyu gerektiği gibi müzakere etmediğini öne sürmüştü.

Macaristan’ın enerji güvenliğine ilişkin soruları yanıtlamadan, petrol yasağının birdenbire ortaya çıktığını aktaran Orban, “Enerji ciddi bir konu, çözüme ve ardından yaptırımlara ihtiyacımız var” demişti.

“GARANTİYE İHTİYACIMIZ VAR”

Rus petrolüne yönelik ambargo çıkmazını kırmak için Avrupa Komisyonu, yasağın yalnızca tankerler tarafından AB’ye getirilen Rus petrolü için geçerli olmasını ve alternatif arzlar sağlanana kadar Macaristan, Slovakya ve Çekya’nın Rus petrollerini Rus Druzhba Boru Hattı üzerinden bir süre daha almaya devam etmesi önerisine sıcak baktığını aktaran Orban, “Rus petrolünü başka kaynaklardan alma hakkımız olduğuna dair bir garantiye ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmıştı.