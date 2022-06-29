ABD, Avrupa’ya savaş uçağı ve gemisi gönderecek

Rusya’nın Ukrayna işgali gündemiyle düzenlenen kritik NATO Zirvesi Madrid’de başlarken, ABD’den de Rusya’nın tepkisini çekecek bir karar geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin artan Rus tehdidine karşı Avrupa'daki asker ve ekipman sayısını artıracağını açıkladı. NATO zirvesinde gazetecilere konuşan Biden, “Birimize yönelik saldırı hepimize karşıdır derken ciddiyiz” diyerek NATO'nun üye ülke topraklarının her bir parçasını koruyacağını söyledi.

Bugüne kadar askeri alanda tarafsızlığını koruyan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararının ittifakı güçlendireceğini ifade eden Biden, İspanya'daki muhrip sayısını da 4'ten 6'ya çıkaracaklarını duyurdu. Ayrıca İngiltere'ye iki F-35 savaş uçağı, İtalya ve Almanya'ya da yeni hava savunma sistemleri konuşlandırılacağı bildirildi.

Avrupa'da halihazırda 100 binden fazla ABD askeri görev yapıyor.

ABD ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinin başlamasının ardından Avrupa'daki askeri birliklerinin ve ekipmanlarının sayısını Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek düzeye çıkarmıştı.

Madrid'deki zirvede diğer NATO ülkelerinin de ittifaka askeri desteği artırması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Tarihi zirve sonrası Rusya'dan NATO açıklaması

İlginizi Çekebilir NATO Zirvesi'nden Putin'i kızdıracak fotoğraflar