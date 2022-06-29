Abone Ol

ABD, Avrupa’ya savaş uçağı ve gemisi gönderecek

Rusya’nın Ukrayna işgali gündemiyle düzenlenen kritik NATO Zirvesi Madrid’de başlarken, ABD’den de Rusya’nın tepkisini çekecek bir karar geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:16 - 29 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ABD, Avrupa’ya savaş uçağı ve gemisi gönderecek

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin artan Rus tehdidine karşı Avrupa'daki asker ve ekipman sayısını artıracağını açıkladı. NATO zirvesinde gazetecilere konuşan Biden, “Birimize yönelik saldırı hepimize karşıdır derken ciddiyiz” diyerek NATO'nun üye ülke topraklarının her bir parçasını koruyacağını söyledi.

Bugüne kadar askeri alanda tarafsızlığını koruyan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararının ittifakı güçlendireceğini ifade eden Biden, İspanya'daki muhrip sayısını da 4'ten 6'ya çıkaracaklarını duyurdu. Ayrıca İngiltere'ye iki F-35 savaş uçağı, İtalya ve Almanya'ya da yeni hava savunma sistemleri konuşlandırılacağı bildirildi.

Avrupa'da halihazırda 100 binden fazla ABD askeri görev yapıyor.

ABD ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinin başlamasının ardından Avrupa'daki askeri birliklerinin ve ekipmanlarının sayısını Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek düzeye çıkarmıştı.

Madrid'deki zirvede diğer NATO ülkelerinin de ittifaka askeri desteği artırması bekleniyor.

Tarihi zirve sonrası Rusya'dan NATO açıklaması İlginizi Çekebilir Tarihi zirve sonrası Rusya'dan NATO açıklaması NATO Zirvesi'nden Putin'i kızdıracak fotoğraflar İlginizi Çekebilir NATO Zirvesi'nden Putin'i kızdıracak fotoğraflar

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster