ABD basını: Zelenskiy bugün Beyaz Saray’da Biden’la görüşecek
ABD basını, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in savaşın başından beri ilk yurt dışı ziyaretini bugün ABD'ye yapacağını aktardı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, ülkesindeki savaşın başlangıcından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini 21 Aralık Çarşamba günü ABD’ye gerçekleştireceği duyuruldu.
ABD basınında yer alan bilgilere göre, Zelenskiy’nin yarın ABD Kongresi’nin ortak oturumuna katılmak üzere Washington’a gelmesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile de Beyaz Saray’da görüşmesi bekleniyor.
Kaynaklar ise ziyaretin teyit edilmediğini ve güvenlik koşullarına bağlı olacağını söyledi.
Beyaz Saray’ın bugün Ukrayna’ya yapılacak askeri yardımın içeriğini duyurması bekleniyordu. Bu yardımların Patriot hava savunma sistemlerini kapsayıp kapsamayacağı ise merak konusuydu. (AA)