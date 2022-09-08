Abone Ol

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Japonya ve Güney Kore’ye gidecek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 25-29 Eylül'de Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek ve öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun resmi cenazesine katılacak.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Japonya ve Güney Kore’ye gidecek

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Harris 25-29 Eylül’de Japonya’nın başkenti Tokyo ile Güney Kore’nin başkenti Seul’ü ziyaret edecek.

Harris, Tokyo’da, suikaste kurban giden eski Japonya Başbakanı Abe’nin resmi cenaze törenine katılacak heyete başkanlık edecek ve ABD-Japonya ilişkilerinin önemini vurgulayacak.

Hem Japonya hem de Güney Kore’de üst düzey devlet yetkilileri ile görüşmeler yapacak olan Harris, “açık ve özgür bir Hint-Pasifik” vurgusu yapacak.

Japonya’da Üst Meclis seçimleri arifesinde eski Başbakan Abe Şinzo, 8 Temmuz’da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğindeki konuşması esnasında suikast sonucu hayatını kaybetmişti. (AA)

Biden: Trump destekçileri demokrasi için tehdit İlginizi Çekebilir Biden: Trump destekçileri demokrasi için tehdit Rusya'dan ABD'ye yaptırım: Kamala Harris ve Mark Zuckerberg de listede... İlginizi Çekebilir Rusya'dan ABD'ye yaptırım: Kamala Harris ve Mark Zuckerberg de listede...

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster