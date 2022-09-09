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ABD Başkanı Biden, Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine katılacak

ABD Başkanı Joe Biden, 96 yaşında vefat eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını ancak detayları henüz bilmediğini bildirdi.

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ABD Başkanı Biden, Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine katılacak

ABD Başkanı Biden, Ohio eyaletinde katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dün vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Biden, “Detayları henüz bilmiyorum ama katılacağım.” ifadesini kullandı.

İngiltere’nin yeni kralı 3. Charles’ı da tanıdığını belirten Biden, kendisiyle henüz görüşmediğini sözlerine ekledi. (AA)

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