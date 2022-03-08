ABD Başkanı Biden yeni yaptırımı açıkladı: Rus petrolü yasaklandı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili konuştu. Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklayan Biden, "Hem petrol hem de doğalgaz ithalini yasaklıyoruz" dedi. Daha önce de İngiltere, Rus petrol ürünleri ithalatını yıl sonuna kadar kademeli olarak bitirileceğini duyurmuştu.

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya’dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı.

Biden’ın konuşmasından satır başları:

* ABD’nin Rusya’dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklıyoruz. ABD Ukraynalı mültecilerin sorumluluğunu diğer ülkelerle paylaşacaktır. Karar sonucunda ABD’de benzin fiyatları artacak. Ancak bunu dengelemek için elimden geleni yapacağım. Amerikan işyerlerini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya’nın saldırılarıyla mücadele ederken fırsatçılara taviz göstermeyeceğiz.

* Biz Putin’in savaşını hiçbir şekilde desteklemeyeceğiz. Elbette saldırılara karşı adımlar attık. Odağımızı her zaman bu bölgede tuttuk. Avrupa’daki müttefik ve ortaklarımız belki bu noktada bize katılamayabilir. Avrupalı ülkeler bu kaynağa daha bağımlı. Biz aksine net ihracatçı pozisyonundayız. Onlar bu adımı atamasa bile bizim Rusya enerjisinin üstünde çalışmalarımız devam edecek. Bugün biz amacımız doğrultusunda birlikte olmayı sürdüreceğiz. Putin’in savaş makinası olmasının önüne her şekilde geçmeye çalışacağız.

* Özgürlüğü korumanın bir bedeli olacaktır, bu bedeli Amerika da hissedecektir. Demokratlar olarak bunu yapmanın zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Sayın Zelenskiy ile pek çok görüşmeler gerçekleştirdik. Ukrayna ve Ukrayna halkını desteklemeyi sürdüreceğiz. Toplamda 1 milyar dolara yaklaşan yardımlarımız her gün koordineli olarak çıkış yapmakta. Silahlar tarafında Almanya ve Finlandiya ile görüşmelerimiz devam ediyor.

* Ukrayna halkının civar ülkelere kaçmasını yakinen takip ediyoruz. Gerekli olduğu noktalarda tıbbi desteğimizi sürdürüyoruz. Blinken de Polonya ve Ukrayna’ya ziyaretler gerçekleştirdi. Avrupalı mevkidaş ve dostlarımızla durumu değerlendiriyoruz. Savaştan kaçanların güvenli noktalara ulaşabilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz.

“TARİHTE EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ YAPTIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRDİK”

* Şu çok net; biz Amerika olarak sorumluluğu paylaşacağız. Mültecileri desteklemeyi sürdüreceğiz. Dün de Fransa, Almanya, İngiltereli mevkidaşları ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Bu saldırıya karşı neler yapılabildiğini an be an konuşuyoruz. Tarihte emsali görülmemiş ekonomik yaptırımlar gerçekleştirdik. Bunun da emsali görülmemiş sonuçları olacaktır Rusya ekonomisinde. Ruble yüzde 50’den fazla değer kaybetti. 1 Ruble artık 1 ABD centi kadar neredeyse.

* Rusya’ya aynı zamanda uluslararası finansal sistemden kesip atmak da onların hareket kabiliyetini kısıtlamıştır. Diğer önemli ürünlerde de yaptırımlarımız devam ediyor. Bunun etkilerini yıllarca göreceğiz. Kimi şirketler Amerikan Expres, Master Card Rusya’da hizmetlerini askıya aldı. Nike, Apple gibi markalar da operasyonlarını askıya almakta. Özel sektörde de Putin’in kararının nelere mal olduğunu görmeye başladık.

“BEDELLER ÖDENECEK”

* Çok net bir şekilde Rus oligarklarının da peşindeyiz. Onların lüks yatları, evleri takibimizde, bunun bedelleri ödenecek. Bahsettiğimiz yatlar gerçekten yüz milyonlarca dolar değerindeki yatlar. Putin’in savaşı aileleri de etkilemekte. Ukrayna sınırına dayandıkları andan itibaren 75 cent kadardı yakıt fiyatı. Bunun yaptırımların ne tip sonuçlara bizi götüreceğini takip edeceğiz. Ortak petrol rezervlerimizin 60 milyon kadarını değerlendiriyoruz.

* Güvenilir tedarik kaynakları aramaktayız. Amerika halkını ve işletmelerini korumak için çalışmalarımız devam ediyor. Petrolden, gazdan iş dünyasına kadar her şeyin takibindeyiz. Aldığımız kararların fiyatları artıracağının farkındayız; ama aşırı fiyat artışı söz konusu olursa bununla ilgili kararlar almaya hazırız. Petrol ve ilgili ürünlerden edinilecek kâr bu savaşı beslememeli.

“PETROLDE REKOR BEKLİYORUZ”

* Gaz ve petrol sektöründeki şirketleri yine Rusya’dan çıkış yaparak kendilerine alternatif aramaya başladılar bile. Şu konuda net olmak istiyorum; benim yönetimim ya da politikaların yerel enerji üretimlerini geride tutmadığını söylemek isterim. Pandemi döneminde bile Amerika üretimini olduğu şekilde hatta önceki yönetimden çok daha iyi bir şekilde gerçekleştirdi. Önümüzdeki sene petrolde rekor bekliyoruz.

“ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINDA UZUN VADELİ DÜŞÜNMEYE BAŞLAMAMIZ LAZIM”

* Yüzde 90’ı içeride kalan yüzde 10 ise yine bizim tarafımızda gerçekleştirilmekte. Geçen seneyle karşılaştırdığımız zaman rakamların iyi olduğunu, açılan kuyuların çok iyi olduğunu görebilirsiniz. Biz gerçeklere ve rakamlara bakarak karar aldık. Bizim enerji bağımsızlığında uzun vadeli düşünmeye başlamamız lazım.

Bütün bu yaşananlar temiz enerji dönüşümü konusunda bizi motive etmeli. Bu görüşü Avrupalı dostlarımızla paylaşıyoruz. Yeşil ve bağımsız adımlarımızı derhal atmaya başlamalıyız. Temiz enerjiye yapılan yatırımlar hiçbir şekilde sıkıntı yaratmayacaktır. Her alanda yapılması gerekeni takip ediyoruz. Petrol ve yakıt fiyatlarının geleceği konusunda Amerikan halkının endişelenmemesini istiyoruz.

“UKRAYNA, PUTİN’İN ZAFER ALANI OLMAYACAK”

* Temiz enerji teknolojilerinde atılan adımlar Amerika’yı 1 numara yapacaktır. Son haftalarda yaşananlar, Ukrayna halkının cesareti hepimizi cesaretlendirdi. Onların özgürce yaşama savaşı hepimize ilham kaynağı oldu. Rus halkı için de aynı şey geçerli. Dünya çapında ateşkes çağrıları yapıldı. Böylelikle insani koridorlar açılsın, diplomasiye yol verilsin. Putin bedeli ve sonucu ne olursa olsun kararlarını uygulamaya devam etti. Okullar, pastaneler, hastaneler saldırı altında kaldı. Bir yandan baktığımızda 2 milyon kadar Ukraynalı mülteci duruma geçti. İnanılmaz bedeller ödenecek ancak şu net, Ukrayna hiçbir zaman Putin’in zafer yeri haline gelmeyecektir.

* Putin bugün barış ve istikrarı bozmuş olsa da yarın bütün dünya Amerikan halkıyla olduğu gibi iyi şartlarda, refahta yaşamını sürdürecektir. Ukrayna halkına baktığımızda mesajı çok net; Putin’e istediklerini asla vermeyecek. Hayatlarını, topraklarını, demokrasilerini korumaya devam edecek. Biz de desteğimizi sürdüreceğiz ki bu şiddet son bulsun. Artık dünyanın her bir köşesinden özgürlük mesajları veriliyor. Bu mesajlar Putin’i zayıflatırken dünya halkını güçlendiriyor. Tanrı Ukrayna halkını korusun. Teşekkür ediyorum

AB'NİN RUSYA BAĞIMLILIĞI YÜKSEK

Ham petrol ithalatında Rusya'nın payı ABD için yüzde 3 iken Avrupa Birliği için yüzde 25 seviyesinde. AB'nin Rus gazına bağımlılığı da yaklaşık yüzde 40 seviyesinde.

Bu nedenle AB'nin yakın zamanda Rusya'dan gaz ve petrol alımını yasaklaması mümkün görünmüyor. Ancak petrol alımlarının azaltılmaya başlandığı haberleri geliyor.

ABD'nin Rusya'dan günlük ortalama 700 bin varil petrol ithal ettiği, AB için bu rakamın günlük 4 milyon varil olduğu belirtiliyor.

ABD'nin toplam petrol ve petrol ürünü ithalatında ise Rusya'nın payı yüzde 8 düzeyinde.

ABD, savaş ve Rus petrolüne yasaklama planıyla artan petrol fiyatlarını frenlemek için İran ve Venezuela petrolünün piyasaya dönüşünü sağlamak üzere girişimlerde bulunuyor.

S&P 500 ENDEKSİ GÜN İÇİ EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Biden’ın açıklamalarının ardından S&P 500 endeksi yüzde 1 değer kaybederek gün içi en düşük seviyeyi gördü.

Biden’ın konuşmasının ardından euro, dolar karşısında gün içi kazançlarını sildi.

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