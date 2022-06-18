ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan ziyareti nedeniyle eleştirilerin hedefinde

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nin 2018’de İstanbul’da vahşice öldürülmesi sonrasında Suudi Arabistan yönetiminden hesap soracakları sözü veren ABD Başkanı Biden’ın Riyad’a yapacağı ziyaret ABD’de büyük tepkiye yol açtı. Biden, “Prens Selman’la görüşmeyeceğim” diyerek ziyareti savundu. Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Riyad’a sert eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nisan ayında ülkeye giderek Prens Selman’la kucaklaşması da eleştirilere hedef olmuştu.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret nedeniyle sert eleştirilere hedef olan ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la birebir görüşme yapmayacağını ve daha geniş bir uluslararası toplantı kapsamında prensle bir araya geleceğini söyleyerek tepkilere yanıt verdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından o dönem Başkan Adayı olan Biden, Suudi Arabistan'ı sert bir dille eleştirmişti. Cinayetle ilgili 2021'de açıklanan ABD istihbarat raporunda, “Kaşıkçı'nın Prens Selman’ın onayıyla öldürüldüğünün düşünüldüğü” ifade edilmişti.

Washington-Riyad hattında tansiyon hızla tırmanırken Biden, Ankara ve Riyad arasında da büyük gerilime yol açan Kaşıkçı cinayetinin bir skandal olduğunu ve insan hakları suçları nedeniyle Suudi Arabistan yönetiminden hesap soracaklarını dile getirmişti.

ABD, SUUDİ ARABİSTAN’LA İLİŞKİLERİ DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR

Gelecek ay yapacağı Suudi Arabistan ziyareti nedeniyle kendi partisi içinde de ciddi eleştirilerin hedefi olan ve insan hakları için verdiği sözü yerine getirmemekle eleştirilen Biden, tepkilere yanıt verdi. ABD Başkanı dün gazetecilere yaptığı açıklamada “Prens Selman'la görüşmeyeceğim. Uluslararası bir toplantıya gidiyorum, kendisi de orada olacak” dedi. Biden'ın Körfez İşbirliği Konseyi+3 zirvesi için Suudi Arabistan'a gideceği bildirildi.

Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrasında alternatif enerji kaynağı arayışındaki ABD yönetimi, son dönemde Suudi Arabistan’la ilişkileri düzeltmeye çalışıyor. Son aylarda iki ülke arasındaki temaslar da önemli ölçüde arttı.

ERDOĞAN, SELMAN İLE KUCAKLAŞMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nisan sonunda Suudi Arabistan ziyaretinde Veliaht Prens bin Selman ile kucaklaşması da eleştirilere hedef olmuştu. Erdoğan, Kaşıkçı'nın vahşice katledilmesiyle ilgili 2018 yılında yaptığı açıklamada “Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir” demişti.

Erdoğan'ın ziyaretinin Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili davanın Suudi Arabistan’a devredilmesinin ardından gelmesi dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın gelecek hafta Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

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