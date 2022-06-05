ABD Başkanı Biden ve eşi güvenlik nedeniyle apar topar tahliye edildi

ABD'de Başkan Joe Biden ve eşinin yazlık evlerinin bulunduğu Delaware eyaletinde uçuşa yasak bölgeye giren bir uçak, Gizli Servis'i alarma geçirdi. Başkan Biden ve eşi apar topar tahliye edilirken, konuyla ilgili açıklama geldi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Delaware’de eşiyle birlikte zaman geçirdiği eve uçuş yasağına rağmen bir uçağın yaklaşması sonrası apar topar tahliye edildi.

ABD merkezli Fox News’ın haberine göre, Biden’ın Delaware eyaletindeki sahil evinde panik dolu anlar yaşandı. Evin çevresindeki uçuşa yasak alana bir özel uçağın girmesi sonucu Gizli Servis alarm durumuna geçti.

Uçağın tespit edilmesinin ardından Biden ve eşi yakınlardaki bir itfaiye binasına götürüldü.

İKİ UÇAK HAVALANDI

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.00’ten kısa bir süre önce özel bir uçağın, yanlışlıkla güvenli hava sahasına girdiği tespit edildi. Gizli Servis, “Uçak hemen kısıtlı hava sahasından çıkarıldı.” dedi.

Biden ve ailesinin güvenli bir bölgeye taşınmasının ardından iki savaş uçağı söz konusu uçağı engellemek için havalandı.

GİZLİ SERVİS’TEN AÇIKLAMA

Gizli Servis, pilotun doğru telsiz kanalını kullanmadığını ve uçun yönergelerini takip etmediğini vurguladı. Açıklamada, “Ön soruşturma, pilotun uygun radyo kanalında olmadığını, dosyalanmış olan NOTAMS’ı (Havacılara Duyuru) ve yayınlanan uçuş kılavuzunu takip etmediğini ortaya koyuyor” denildi.

Biden ve ailesine yönelik bir güvenlik tehdidinin bulunmadığı aktarıldı.

Federal Havacılık Dairesi tarafından (FAA), ABD başkanlarının şehir dışı seyahatlerinde olağan uygulaması kapsamında, uçuş kısıtlamaları bulunuyor. Bu kısıtlamalar arasında, 16 kilometrelik alanda uçuş yasağı da yer alıyor.

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