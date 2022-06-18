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ABD Başkanı Biden yine yere kapaklandı

Daha önce uçağa binerken bir kaç tökezleyen ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de Delaware eyaletindeki evinin yakınlarında bisiklet sürerken, gazetecilere el salladığı sırada bisikletten düştü.

Yayınlanma: 18:30 - 18 Haziran 2022 Güncellenme:
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletindeki evine giderken bisikletten düştü.

ABD Gizli Servis Ajanları gazetecilere el salladığı sırada bisikletten düşen 79 yaşındaki Başkan Biden'ın ayağa kalkmasına yardım etti.


SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Biden iyi olduğunu ifade ederken, ayakkabılarının bisiklet pedallarına sıkıştığını belirtti. Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

UÇAĞA BİNERKEN DE DÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce de Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine yapacağı ziyaret öncesinde Andrews Askeri Hava Üssünde basının sorularını yanıtladıktan sonra başkanlık uçağına binmek üzere merdivenleri çıkmaya başlamıştı.

Basamakları çıkarken ayağının tökezleyen Biden, defalarca takıldıktan sonra uçağa binmeyi başarmıştı.

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