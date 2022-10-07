ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan ‘antidemokratik liderler’ uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 52. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Amerika kıtasında görev süresini uzatmak ve hakimlere baskı uygulamak gibi antidemokratik yollara yönelen liderlerin sayısının arttığını söyledi.

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Blinken, Kolombiya ve Şili ziyaretinin ardından gittiği Peru’da düzenlenen 52. OAS Genel Kurulu’nun ilk oturumunda konuştu.

Blinken, liderlerin görev süresini uzatma ve hakimlere zulmetme gibi yöntemlere yöneldiğini aktararak, “Halkın desteğine sahip oldukları bahanesiyle antidemokratik önlemler alan daha fazla lider görüyoruz.” uyarısında bulundu.

Bölge halklarının yaşadığı sıkıntılara dikkati çeken Blinken, “ABD Başkanı Joe Biden’ın liderliğinde, tüm insanlarımızı etkileyen ve hiçbir ülkenin tek başına çözemeyeceği zorluklara çözümler sunmak için bölgedeki ülkelerle ortaklık kurmaya kararlıyız.” dedi.

Blinken, ABD’nin bölgedeki sağlık ve ekonomik yatırımlarından bahsederek, bu tür çalışmaların ötekileştirmenin önüne geçtiğini ve bu şekilde toplumların kalkınarak demokrasilere katkı sağladığını belirtti.

Venezuela, Küba ve Nikaragua’daki hükümetleri insan hakları ihlalleriyle suçlayan Blinken, “Bölgemizdeki otoriter rejimleri kesin bir şekilde kınayabilir ve hesap verebilir kılmak için toplu adımlar atabiliriz.” ifadesini kullandı.

Blinken, Maduro hükümetini Venezuela’dan 6 milyon kişinin göç etmesinden sorumlu tutarak, “Tüm OAS ülkeleri, 2024’te Venezuela’da özgür ve adil seçimlere götüren müzakere edilmiş bir çözümü desteklemek için birlik olmalıdır.” şeklinde konuştu.

Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle OAS Daimi Gözlemciliğinin askıya alınmasını hatırlatan Blinken, “Rusya’nın sahte referandumlarını uluslararası hukukun ihlali olarak kınayıp ve Ukrayna topraklarını yasa dışı bir şekilde ilhak etme girişimlerini kesin olarak reddetmek konusunda birlik olmamız çok önemli.” görüşünü dile getirdi. (AA)

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