ABD donanma gemisindeki savaş uçağı, rüzgarda denize düştü
Akdeniz’de konuşlu ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman’daki bir savaş uçağı rüzgar nedeniyle denize uçtu.
ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman'daki bir savaş uçağının rüzgar nedeniyle denize düştüğü bildirildi.
ABD Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de görev yapan uçak gemisindeki F/A-18 Super Hornet savaş uçağı şiddetli rüzgar nedeniyle denize uçtu.
Cuma günü yaşanan olayın gemiye yanıt ikmali sırasında “beklenmeyen hava olayları” nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Olayda bir personel hafif yaralanırken soruşturma başlatıldı.