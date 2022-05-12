ABD, Girit’e F-35’ler gönderiyor

Yunanistan'daki üsleri aracılığıyla Doğu Akdeniz'deki varlığını hızla artıran ABD, Girit Adasındaki Suda üssüne F-35 ve F-15'lerin yerleştirileceğini duyurdu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in önümüzdeki hafta ABD'ye ziyaret edeceği açıklanırken, burada Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye çalışacağı öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ile Yunanistan arasında dönemde Ege’de yaşanan ‘hava sahası ihlali’ gerilimi tırmanırken, ABD, Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD, 10 adet F-35 ve 14 adet F-15 savaş uçağının Girit Adasındaki Suda Körfezi’nde bulunan üsse gönderileceğini açıkladı.

Habere göre, ABD tarafı, savaş uçaklarının konuşlandırılmasına onay için Yunan dışişleri ve savunma bakanlıklarına başvurdu. Temmuz ayının ikinci yarısında üsse varması planlanan uçaklara 500 pilot ve teknisyenin eşlik edeceği bildirildi. ABD’nin Akdeniz’deki en büyük askeri üs olan Suda Körfezi’ne gönderdiği uçaklar hem Doğu Akdeniz hem de Karadeniz’de faaliyet gösterme imkanına sahip olacak.

ANLAŞMANIN UZAMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Girit Adasının batısındaki Suda Körfezinde bulunan askeri üs, ABD ile Yunanistan arasında geçen Ekim ayında güncellenen Karşılıklı Savunma ve İş birliği Anlaşması (MDCA) çerçevesinde Amerikan askeri varlığının güçlendirilmesinin öngörüldüğü üsler arasındaydı. ABD son yıllarda Suda’daki üssün modernizasyonu için on milyonlarca dolarlık yatırım yapmıştı.

İki ülke arasındaki MDCA anlaşmasının beş yıl daha uzatılması için anlaşmalar tamamlandı. Yunan meclisinde anlaşmanın oylamasının bugün yapılması planlanıyor. Zaten yürürlükte olan anlaşmanın uzatılması için meclis onayına ise kesin gözüyle bakılıyor.

“TÜRKİYE’YE F-16 SATILMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞACAK”

Öte yandan, Yunanistan Başbakan Kiriakos Miçotakis, 16 Mayıs pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceğini açıkladı. Yunan basını, Miçotakis'in ABD ziyaretinde Türkiye'ye F-16 verilmesini engellemeye çalışacağını öne sürdü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bir süre önce Türkiye'ye F-16 savaş uçağı verilmesi ile ilgili olarak, “Türkiye, Yunanistan'ı tehdit ediyor. Dolayısıyla, Türkiye'nin silahlandırılmasından memnun değiliz. Çünkü bu silahlardan bazıları Yunanistan'a yöneltilebilir” demişti.

ABD’DEN ŞARTLI DESTEK

Öte yandan, ABD’nin, Yunanistan’dan elindeki S-300’leri Ukrayna’ya vermesini talep ettiği, Atina’nın ise buna karşılık Midilli, Sakız ve Rodos gibi adalara telafi sistemler gönderilmesini istediği bildirildi. Yunanistan’ın iki büyük gazetesi Kathimerini ve Ta Nea’nın bildirdiğine göre Washington, Yunanistan’ın 90’lı yıllarda Rusya’dan satın aldığı S-300 bataryalarının yanı sıra Yunan ordu envanterindeki OSA-AK ve TOR M-1 hava savunma sistemleri ile BMP-1 tipi zırhlı araçların da Ukrayna’ya gönderilmesini istedi.

DW Türkçe’nin Ta Nea’dan aktardığına göre, “Savunma Bakanlığından konuyla ilgili geniş bilgiye sahip kaynaklara” dayandırdığı haberde Yunanistan’ın ABD ile temaslarda “Türkiye’den gelen tehditlere ve Türk savaş uçaklarının Yunan adaları üzerinde sürekli gerçekleştirdiği uçuşlara” işaret ettiği bildirildi. Habere göre Yunanistan, “Ancak ABD ya da diğer NATO ülkelerinin Midilli, Sakız ve Rodos gibi adalarda konuşlu sistemleri acilen telafi etmesi durumunda Atina’nın Ukrayna’ya sevkiyat yapabileceği” yanıtını verdi.

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