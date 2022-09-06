ABD istihbaratı: Rusya, Kuzey Kore’den füze alıyor

Rusya’nın Ukrayna işgali 195. güne girerken, ABD istihbaratı Rusya’nın savaşı yürütmekte zorlandığını belirterek dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Sozcu.com.tr

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ABD istihbaratının Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son raporuna göre, silah ve mühimmatı tükenmeye başlayan Moskova, Kuzey Kore'den topçu mermisi ve füze satın alıyor.

New York Times gazetesi, Rusya'nın silah ve mühimmat için Kuzey Kore'ye başvurmasının, uluslararası yaptırımların Moskova'nın savaşı sürdürme kapasitesine yönelik etkisini ortaya koyduğunu yazdı. Haberde, Rusya'nın Kuzey Kore'den füzelerin yanı sıra milyonlarca topçu mermisi aldığı da belirtildi.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer de haberin doğru olduğunu teyit ederek Rusya'nın Kuzey Kore'den silah ve mühimmat almaya devam etmesinin beklendiğini aktardı. ABD'li bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna savaşında büyük silah ve mühimmat sıkıntısı çektiğini savundu.

Daha önce de Rusya'nın İran'dan silahlı insansız hava aracı satın aldığı, ancak araçlarda yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı haberleri ortaya çıkmıştı.

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