ABD istihbaratı: Rusya, Ukrayna’nın üç bölgesini ilhak edecek

Rusya-Ukrayna savaşı 69. güne girerken ABD istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’nın daha fazla bölgesini ilhak etmeye hazırlandığı uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'da yeni bölgeleri ilhak etmeye hazırlandığı iddia edildi. Washington Post gazetesi, ABD istihbaratına göre Moskova'nın birkaç gün içinde, kısmen ayrılıkçı güçlerin kontrolünde olan doğudaki Donetsk ve Luhansk ile işgalin başında ele geçirdiği güneydeki Herson kentini ilhak edeceğini yazdı.

ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü Büyükelçisi Michael Carpenter, istihbarat verilerinin Rusya'nın üç bölgeyi ilhak etmeye hazırlandığını ortaya koyduğunu söyledi. Carpenter, bu ay ortasında bu üç bölgenin Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya bağlanması için referandumlar düzenleneceğini ifade etti. ABD'li yetkili, Rusya'nın bu planının başarılı olamayabileceğini kaydetti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenkiy de daha önce Rusya’nın ülkenin doğusunda referandum hazırlığında olduğunu söylemişti.

Geçen ay başında başkent Kiev çevresinden çekilerek güçlerini Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a yığan Rusya, burada büyük bir taarruz başlatmıştı. Bölgede çatışmalar giderek şiddetlenirken Rusya geçen ay stratejik Mariupol kentinde kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı ilhak etmesi uluslararası kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta başlayan işgalden hemen önce Luhansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık kararını tanımıştı.

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