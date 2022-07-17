ABD medyasından kritik zirve öncesi Erdoğan yorumu

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan beri nadiren yurt dışı ziyareti gerçekleştiren ve bu hafta İran'ın başkenti Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek Rusya lideri Putin'in hamleleri dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Wall Street Journal, bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran ziyaretini mercek altına aldı… Ziyaret ile ilgili kapsamlı bir haber/analiz hazırlayan gazete, “Putin, nadiren çıktığı yurt dışı temaslarında İran ve Türkiye ile bağını kuvvetlendirmek istiyor” başlığını atarken, bu ziyaretin Rusya’nın Orta Doğu’ya verdiği önemi gösterdiği belirtildi.

Bu hafta Orta Doğu temaslarında bulunacak Putin’in savaşın başladığından beri ikinci kez Rusya dışına çıktığı belirtilirken, “Rusya Devlet Başkanı’nın Erdoğan ile görüşmesi Türkiye’nin savaşta arabuluculuk yapma çabaları sonrasında geldi. Bir NATO üyesi olan Türkiye savaştan önce Erdoğan’ın Moskova ile diplomatik flörtleşmesi ile birlikte çatışmıştı. Türkiye, Rusya’nın işgalini kınarken, Ukrayna’ya SİHA sattı fakat Kremlin’e yaptırım uygulamadı” yorumu yapıldı.

ERDOĞAN VE PUTİN’İN GÜNDEMİ YOĞUN

Makalede, “Bazen Putin’le aralarındaki ilişki gerilse de Erdoğan Ukrayna’da kalan tahıl için bir koridor oluşturma ihtimali ve hatta bir barış görüşmesi için arabuluculuk rolünü üstleniyor” denilirken Kremlin’in dış ticaret uzmanı Dmitry Trenin de konuştu.

Kremlin yanlısı Trenin, “Putin’in yurt dışı ziyaretleri, Rusya diplomasisinin ihtiyaç ve fırsatlarının gittiği yolu gösteriyor” dedi. Gelecek hafta yapılacak zirvede üç ismin Suriye’yi konuşacağı da belirtilirken, Kremlin’in diplomasi ve savunma politikaları danışma kurulu başkanı Fyodor Lukyanov, “Putin, Türk ve İranlı mevkidaşlarına Moskova’nın Ukrayna’daki operasyona rağmen Suriye’de kilit bir oyuncu olduğunun vurgulayacak” ifadesini kullandı. Lukyanov, “Türkiye, muhtemelen Rusya’nın arabulucu olarak kabul ettiği tek ülke. Şu an bir barış görüşmesi için zemin yok ama bir noktada olacak” dedi.

ERDOĞAN BASTIRACAK

Putin ve Erdoğan’ın görüşmelerinde birçok konunun gündeme geleceğini hatırlatan gazete, “İki isim Birleşmiş Milletler’in desteklediği ve Ukrayna’nın tahılının Karadeniz üzerinden taşınması, Türkiye’nin Ukrayna savaşına dahil olması ve Türkiye’nin Suriye’ye yeni bir askeri operasyon yapma tehdidini konuşacaktır” yorumuna yer verdi.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşmeyi son dönemde gündeme gelen Suriye’ye askeri operasyon için bastırmak adına kullanacak. Makalede, “Erdoğan, bölgedeki Rus askerlerinin varlığı sebebiyle Rusya’nın rızasına ihtiyaç duyacaktır” denildi.