ABD, Rus donanması ile bağlantılı 10 kuruluşu yaptırım listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya donanmasıyla bağlantılı 10 Rus denizcilik kuruluşunun yaptırım listesine alındığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması dolayısıyla bu ülkenin savunma kuruluşlarına bedel ödetmek üzere donanma ile ilişkili kurumların hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, yaptırımlara konu 10 Rus kuruluşundan 6’sının savunma ve donanmaya ilişkin alanlarda faaliyet gösterdiği, 4’ünün denizcilik faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi.

Yayınlanan listede, Rus donanmasına 15 yıldır tedarik eden Rigel pil şirketi, donanmaya navigasyon, optik ve denizaltıların iletişim sitemlerini tedarik eden Elektropribor Bilimsel Araştırma Merkezi, gemi ve denizaltılara otomasyon kontrol sistemleri sağlayan Avora Bilimsel ve Üretim Birliği, tersane işlerinde bilgi sistemleri üzerine çalışma yapan Morinformasystem Agat şirketi, Rus gemi inşasında önemli rol oynayan Prometey Yapısal Malzeme Enstitüsü ve Denizcilik Mühendisliği Araştırma Merkezi'nin yaptırım kapsamına alındığı kaydedildi.

“EK AĞIR SONUÇLAR DAYATMAYA KARARLIYIZ”

Diğer taraftan, sivil denizcilik faaliyetlerinde rolü olan kuruluşlar ise Rus Bilimler Akademisi Okyanus Bilimleri Enstitüsü, Technopole, Obukhovskoye ile Deniz Köprü ve Navigasyon Şirketi olarak sıralandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü vicdansız savaş için Başkan Putin ve ona yardımcı olanlara ek ağır sonuçlar dayatmaya kararlıyız. Dünyaya çok ihtiyaç duyulan gıda ve tahıl sağlayanlar da dahil olmak üzere Ukrayna limanlarına yönelik Rus deniz operasyonlarının ardından, ABD bugün Rus donanma birimlerine yaptırımlar uyguluyor.” ifadelerini kullandı. (AA)