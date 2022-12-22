ABD: Rusya ile müzakereye oturtmanın yolu Ukrayna’ya daha fazla askeri destek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’yı Ukrayna ile müzakereye oturtmanın yolunun Ukrayna ordusuna daha fazla destek vermek ve savaş sahasında başarılı olmasını sağlamaktan geçtiğini söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanlığında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl dış politikada dört önemli başlıkta başarı elde ettiklerini kaydeden Blinken Ukrayna'yı desteklemek için dünyayı Rusya'ya karşı ayağa kaldırdıklarını, Çin'e karşı bölgesel ve küresel ortakları bir araya getirdiklerini, sağlık, gıda güvenliği, enerji ve iklim gibi konularda koalisyonlar kurduklarını ve Kovid-19 salgınına karşı dünyada aşıyı yaygınlaştırma konusunda öncülük ettiklerini belirtti.

Blinken, ABD'nin ortaklarını bir araya getirerek Ukrayna'ya çok büyük yardımlar yaptıklarını ifade ederek NATO'nun daha önce hiç bu kadar güçlü bir birlik içinde olmadığını yineledi.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardım yapmaya devam edeceğini dile getiren Blinken, “Her yönüyle Rus savaş makinesi zor durumda. Bu amaç ve eylem birliğinin inşası ve sürdürülmesinde ABD'nin diplomatik liderliği vazgeçilmez olmuştur.” dedi.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını belirterek Kiev’in enerji altyapısını yenilemek ve onarmak için G7 başta olmak üzere ortak müttefiklerle çalıştıklarını bildirdi.

“UKRAYNA’YA DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Rusya'dan Ukrayna ile müzakere ve barış masasına oturma gibi bir niyet görmediklerini savunan Blinken şöyle konuştu:

“Bize göre, o güne gelmenin en iyi yolu, savaş alanında başarılı olması, enerji altyapısı ve ekonomisinin Rus saldırılarına karşı ayakta kalabilmesi için Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmektir. Başkan Putin’in angaje olmanın ve gerçek bir müzakerenin zamanının geldiği sonucuna varacağı günü hızlandıracak muhtemel şey budur.”

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin doğru bir karar olduğunu savunan Blinken, “Eğer hâlâ Afganistan’da olsaydık bence bu Ukrayna'ya Rus saldırganlığına karşı koymak ve ayakta kalmak için verebildiğimiz desteği daha da karmaşık hale getirirdi.” dedi. (AA)

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