ABD, Rusya’nın hamlesi sonrası Arktik bölgesi için harekete geçti

ABD, son günlerde Rusya'nın bölgede askeri eylemlerini artırmasının ardından Arktik bölgesi için tarihinde bir ilki gerçekleştirecek karara imza attı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın son dönemde Arktik bölgesinde askeri hareketliliğini artırdığına işaret etti.

TARİHİNDE BİR İLK OLACAK

Patel, ABD tarihinde ilk kez bu bölgeye elçi atanacağını belirterek “Atanacak büyükelçi 7 diğer Arktik ülkesi olan Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç ve Rusya’nın yanı sıra yerli gruplar ve diğer paydaşlar ile iletişim içinde olacak. ” ifadesini kullandı.

ABD İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yaptığı açıklamada, bu bölgedeki barış ve istikrarın ABD için çok önemli ve öncelikli olduğunu kaydetti.

SENOTAYA SUNULACAK

Blinken, yeni elçiyi yakın zamanda belirleyerek Senato’nun onayına sunacaklarını kaydetti.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Söz konusu gelişmenin, Rusya’nın Kuzey Kutup bölgesinde askeri varlığını artırdığı ve Çin’in Arktik araştırma istasyonları kurduğu bir dönemde gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

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