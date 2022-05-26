ABD, Teksas’ta ilkokula düzenlenen saldırının yasını tutuyor

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir ilkokulda 19 çocuk ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kanlı saldırı ülkeyi yasa boğdu. Saldırının yaşandığı kasabada anma törenleri düzenlenirken, 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos’un annesi, oğlunun “şiddete eğilimli” biri olmadığını savundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD, Teksas'ta önceki gün bir ilkokulda 19'u çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiği saldırının şokunu yaşarken olayla ilgili detaylar da ortaya çıkıyor.

Öldürülen 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos'un annesi, olayın kendisini şoke ettiğini belirterek oğlunun “şiddete eğilimli” biri olmadığını savundu. Adriana Reyes, oğlunun içe kapalı biri olduğunu ve fazla arkadaşı olmadığını söyleyerek “Yaptığı şey beni çok şaşırttı. Şiddet yanlısı biri değildi” dedi.

KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ YAŞIYORDU

ABD basını, uyuşturucu sorunları yaşayan Reyes'in oğlunu evden attığını ve Salvador Ramos'un büyükannesiyle yaşamaya başladığını aktardı. 18 yaşındaki saldırgan, okul baskını öncesinde büyükannesi Celia Gonzalez'i de silahla vurarak ağır yaralamıştı.

Ramos’un konuşma güçlüğü bulunduğu ve bu nedenle arkadaşları arasında çocukluğundan beri sözlü şiddete maruz kaldığı ifade ediliyor.

18. yaş gününde iki AR-15 saldırı silahını yasal olarak satın alan genç, ilkokula girerek yaşları 7 ile 11 yaşında değişen 19 çocuğu ve 2 öğretmeni katlettikten sonra güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

FACEBOOK’TA AÇIKLAMIŞ

Teksas Valisi Greg Abbott, 18 yaşındaki Salvador Ramos’un Facebook’ta yaptığı ilk paylaşımda “Büyükannemi öldüreceğim” diye yazdığını belirtti. Saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında Abbott, Ramos’un saldırıdan yalnızca 15 dakika önce bir ilkokula silahlı saldırı düzenleyeceğini Facebook hesabında yazdığını da aktardı.

Saldırganın herhangi bir sabıka kaydı ya da akıl hastalığı olduğuna dair bir kayıt bulunmadığını belirten Abbott, “Büyükannesini yüzünden vuran biri bir şeytan olabilir” dedi.

Saldırının yaşandığı Ulvalde kasabasında ise büyük bir yas havası hakim. Birçok yetkili saldırı sonrasında kasabaya akın ederken halk acılı aileleri teselli etmeye çalışıyor. Kanlı saldırıdan sağ kurtulan çocuklar da büyük travma yaşıyor.

BIDEN, TEKSAS’A GİDECEK

Saldırıdan silah lobisini sorumlu tutan ABD Başkanı Joe Biden, ilkokulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası hayatlarını kaybeden çocukların ailelerini ziyaret etmek için Teksas’a gideceğini duyurdu.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise, daha güvenli bir Amerika oluşturmak için silah güvenliği yasalarının hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Beyaz Saray’dan yaptığı açıklamada, daha güvenli bir ABD oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Biden’ın bu doğrultuda polis reformu kararnamesini de imzaladığı bildirildi. Biden, 2 yıl önce ABD’nin Minneapolis kentinde polis şiddetiyle öldürülen George Floyd için Kongre’yi polislik yasasını kabul etmeye çağırdı. Yasaya göre ABD’de federal kurumların güç kullanımı politikalarını gözden geçirmesi ve bazı taktiklerin yasaklanması gibi öğeler yer alıyor.

İlginizi Çekebilir ABD, Teksas'ta ilkokula düzenlenen saldırının şokunu yaşıyor