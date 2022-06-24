ABD: Türkiye’nin tahıl kriziyle ilgili çabalarından memnunuz

ABD Ulusal Güvenlik sözcüsü John Kirby, Türkiye’nin Rus işgali nedeniyle Ukrayna’da mahsur kalan tahılın ihracatı için anlaşma sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Ukrayna'daki tahıl krizini çözme girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Kirby, Türkiye'nin Rus işgali nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan tahılın ihracatı için anlaşma sağlama çabalarına destek verdiklerini belirtti. ABD'nin de bu konuda müttefikleriyle beraber çalıştığını ifade eden Kirby, “Türkiye'nin oynadığı rol bizi kesinlikle çok memnun ediyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada “Ukrayna’dan tahıl ihracatını geliştirmek için BM planı var. Biz çabalarımızı BM ile beraber sürdürüyoruz. Hem Ukrayna hem Rusya ile temas halindeyiz” demişti. Çavuşoğlu, “Gemilerin belirlenen ürünleri taşıdığından herkes emin olmak istiyor. Baktığınız zaman gayet güzel ama tarafların anlaşması gerekiyor. O nedenle sürekli BM’nin çabalarına ilaveten biz de gerek Ukrayna’yla gerek Rusya’yla çabalarımızı sürdürüyoruz. Daha çok Rusya üzerinde odaklandık, çünkü İstanbul’da teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirilmesi de planlanıyor. Henüz bunun tarihi belli değil. Rusya’dan olumlu cevap bekliyoruz” diye konuşmuştu.

Rusya’nın şubat ayında başlattığı işgal nedeniyle dünyanın başlıca hububat ihracatçılarından Ukrayna’nın tahıl ihracatı durdu. Rusya gıda krizinden sorumlu olduğunu reddederek gıda arz sorunlarından Batılı ülkelerin işgal nedeniyle başlattığı yaptırımları sorumlu tutuyor.

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