ABD ve İsrail, İran’a karşı ortak bildiriyi imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile İran’ın nükleer silahlarını reddetmek üzere ortak bildiri imzaladı.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan İsrail'de, ülkenin Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi. Başkan Biden ve Başbakan Lapid, İran'ın nükleer silahlarını reddetmek için ortak bildiri imzaladı. Biden, daha sonra düzenlenen basın toplantısında, “İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

ABD Başkanı Biden, dün Orta Doğu ziyareti çerçevesinde, Kudüs'te bulunan Yad Vashem Soykırım Anıtı'nı ziyaret ederek, Anma Salonu'ndaki ‘Ebedi Alev’i yeniden yakmış ve çelenk bırakmıştı.

Biden’ın yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere işgal altındaki Batı Şeria’ya, ardından da Suudi Arabistan’a geçmesi bekleniyor.

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