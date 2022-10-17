Abone Ol

ABD’de Biden’ı şoke eden anket

ABD'de yapılan bir ankette, ülkedeki seçmenlerin sadece yüzde 33'ünün 2024'teki başkanlık seçimlerinde oyunu tekrar Başkan Joe Biden'a vereceği ortaya çıktı.

Yayınlanma: 20:04 - 17 Ekim 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ABD’de Biden’ı şoke eden anket

ABD’de Cumhuriyetçilere yakınlığı ile bilinen Fox News’ün yaptığı ankette, 2024 seçimlerindeki seçmen eğilimleri incelendi.

YÜZDE 54 BAŞKA BİR ADAYI DESTEKLİYOR

Katılımcıların sadece yüzde 33’ü 2024’teki başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Biden’a oy vereceğini, yüzde 54’ü de seçimlerde başka bir adayı destekleyeceklerini belirtti.

Parti bazlı bakıldığında ise ankete katılan Demokratların yüzde 71’i, bağımsızların yüzde 13’ü, Cumhuriyetçilerin yüzde 4’ü Biden’ı destekleyeceklerini ifade etti.

Söz konusu anket, 9-12 Ekim’de 1206 seçmen üzerinden yapıldı. (AA)

Petrol krizi sürüyor! Suudilerden Biden'a İran göndermesi İlginizi Çekebilir Petrol krizi sürüyor! Suudilerden Biden'a İran göndermesi ABD Başkanı Biden, İran'daki 'uyanışın' uzun süre susturulamayacağını söyledi İlginizi Çekebilir ABD Başkanı Biden, İran'daki 'uyanışın' uzun süre susturulamayacağını söyledi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD İran Joe Biden OPEC Rusya Suudi Arabistan Ukrayna