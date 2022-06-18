ABD’de bina çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Philadelphia eyaletinde yangın çıkan binanın çökmesi sonucu 1 itfaiyeci hayatını kaybetti, 4 itfaiye görevlisi yaralandı.

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ABD’nin Philadelphia eyaletinde bir binada yangın çıktı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından bina çöktü.

“FECİ BİR KAZAYDI”

Olayda 1 itfaiye görevlisi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Philadelphia İtfaiye Şefi Yardımcısı Craig Murphy, yangının öğleden sonra meydana geldiğini ve söndürülen binanın daha sonra çöktüğünü belirterek, “Bunu tahmin edemezdik. Yaşadığımız bu olay departmanımıza gerçekten zarar veren feci bir kazaydı” dedi.

Philadelphia Belediye Başkanı Jim Kenney, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün görev başındayken bir çalışanını kaybeden Philadelphia itfaiye teşkilatı ve tüm Philadelphia için yas tutuyorum” ifadelerini kullandı.

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