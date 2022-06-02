ABD’de milyon dolarlık vurgun: Türk vatandaşı Akasya Yaşaroğlu da suçlanıyor

ABD'de büyük mağazalardan ürün çalıp bunları eBay'den satışa çıkaran 41 kişilik çete çökertildi. Çete üyeleri arasında Akasya Yaşaroğlu adlı Türk vatandaşının da bulunduğu belirtildi.

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ABD’nin New York kenti Belediye Başkanı Eric Adams, 26 Mayısta milyonlarca dolarlık malın çalındığı büyük çaplı bir perakende hırsızlığı operasyonunu yürüten 41 kişilik çetenin çökertildiğini duyurdu. Polis ve Başsavcılık tarafından 3 yıl boyunca yürütülen operasyon sonucunda ele geçirilen çete üyeleri arasında Akasya Yaşaroğlu (26) adlı bir Türk vatandaşı bulunuyor.

New York polisi ve New York Baş Savcılığı tarafından ortaklaşa yürütülen 3 yıllık operasyon sonunda, mağaza ve eczanelerden milyonlarca dolarlık lüks mal ve ürün çalıp bunu eBay’den satan 41 kişilik bir çetenin yakalandığını duyurdu. Savcılık iddianamesinde Türk vatandaşı Akasya Yaşaroğlu’nun da ismi yer aldı.

“ORGANİZE SUÇ ÇETESİ EKONOMİMİZİ ETKİLEDİ”

Operasyonda, çetenin başı olduğu ileri sürülen Roni Rubinova’ya ait 3.8 milyon dolar değerindeki ürüne ve 300 bin dolar nakit paraya el konulduğu ifade edildi.

Yaşaroğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların; çeşitli işletme yolsuzlukları, kara para aklama, çalıntı mal bulundurma suçları, dolandırıcılık planı ve komplo ile suçlandığı belirtildi.

New York Belediye Başkanı Adams açıklamada, “Bu sadece hırsızlık değildi, aynı zamanda organize bir suç çetesinin parçası olarak mağazalara giren ve rafları boşaltan insanlardı. Bu devasa perakende hırsızlık planı, büyük mağazalardan büyük zincirlere ve bağımsız işletmelere kadar ekonomimizin her düzeyini etkiledi” dedi.

ÇETENİN ÇALDIĞI ÜRÜNLER



Çetenin çaldığı ürünler arasında tasarımcı kıyafetleri, el çantaları ve diğer lüks moda ürünler yer aldığı ifade edilerek makyaj malzemelerinden reçetesiz lüks eczane ürünlerine kadar bir çok perakende ürünün çalınarak eBay’de satılmasından büyük miktarda para elde edildiği ifade edildi.

Kişilerin evlerine yapılan baskın sonrasında Amazon, Walgreens, Visa, Apple iTunes, American Express ve Pottery Barn dahil olmak üzere yaklaşık 60 farklı perakendeciye ait 550’den fazla hediye veya nakit alışveriş kartı ele geçirildiği ayrıca 300 bin dolar nakit paraya el konulduğu belirtildi.

Çalıntı malların eBay’de Treasure-Deals-USA adlı online mağaza üzerinden satıldığı ifade edildi. Akasya Yaşaroğlu suçlu bulunursa, 8 ila 25 yıl arası hapis cezası alabileceği belirtildi.

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