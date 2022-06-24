ABD’de silah kontrolü için kritik adım

Silahlı saldırı vakalarının son dönemde arttığı ABD’de Senato’dan silah kontrolüyle ilgili önemli bir adım geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD Senatosu, silah kullanımıyla ilgili önlemleri içeren paketi dün kabul etti. 35'e karşı 65 oyla kabul edilen tasarı, son 30 yılda bireysel silahlanmaya karşı atılan en önemli adımlardan biri oldu. Tasarı, silah alma yaşının 18’den 21’e çıkarılmasını ve silah kullanımıyla ilgili bazı kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor.

ABD Başkanı Joe Biden da karar için “İki partinin desteklediği bu karar Amerikalıları koruyacak. Okuldaki çocuklar ve toplum daha güvende olacak” dedi. Tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilip Biden tarafından onaylanması gerekiyor.

Geçen ay Teksas'taki bir ilkokula düzenlenen saldırıda 19'u çocuk 21 kişinin hayatını kaybetmesi, ülkede silah kullanımıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirmişti. Silahlı saldırıların sürdüğü ülkede silah lobisi de silahlanmanın kısıtlanmasına karşı çabalarını sürdürüyor.

ABD Yüksek Mahkemesi, silah hakkını güvence altına alan ve kamusal alanda hafif silah taşımanın anayasal hak olduğunu öngören bir kararı dün kabul etmişti.

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