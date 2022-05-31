ABD’de silahlar susmak bilmiyor: 3 günde 30’dan fazla ölüm

Teksas’da trajik okul saldırısından sadece birkaç gün sonra, (Memorial Day) Anma Günü ve hafta sonu boyunca ülke çapında silahlı şiddet nedeniyle 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Tayfun HOPALI / ABD

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Yalnızca Philadelphia’da 13 kişi olmak üzere Amerika'da düzinelerce kurban, ülkenin dört bir yanına yayılan silahlı şiddetin kurbanı oldular.

38 yaşındaki Gerald Parks ve oğlu Jamel, kurşun sıkılarak arabalarında yemek yemeye gittikten sonra öldürüldüler.

Pazartesi günü erken saatlerde meydana gelen başka bir olayda, açık havada nargile içilen bir partiye ateş açılması sonucu iki kadın öldü ve 14 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Chicago hafta sonu en az altı kişinin öldüğünü ve 34 kişinin de yaralandığını bildirildi. Maryland, Baltimore’da aralarında 17 yaşındaki bir çocuğunda bulunduğu dört kişi silahlı saldırıda öldü.

SALDIRGAN TESLİM OLDU

Oklahoma’da Cumartesi gecesi bir festivale silahlı bir kişinin ateş açması sonucu bir kişi öldü, yedi kişi yaralandı. Şüpheli, 26 yaşındaki Skyler Buckner daha sonra teslim oldu.

Polislere göre, New York’ta hafta sonu Brooklyn’de meydana gelen ayrı olaylarda iki kişi vurularak öldürüldü. Tampa, Memphis, Fresno ve Atlanta gibi şehirlerde de silahlı ölümler yaşandı.

BIDEN “SİLAHSIZLANMA KONUSUNDA UMUDUM VAR”

Biden, 19 ilkokul öğrencisi ve iki öğretmenin öldürüldüğü Teksas eyaletinin Uvalde kentine eşi Jill Biden’la beraber gerçekleştirdiği taziye ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada “Her şey o kadar kötüye gitti ki herkes daha mantıklı olmaya başladı, en azından benim umudum o yönde” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Amerika’da vatandaşlara silahlanma hakkı tanıyan Anayasa’nın ikinci ek maddesine atfen yaptığı açıklamada, “İkinci ek madde hiçbir zaman mutlak değildi” ifadesini kullandı. Biden, Teksas’taki silahlı ilkokul saldırısından sonra, saldırganın kullandığı türdeki taarruz tipi silahlarla ilgili kısıtlamaların sıkılaştırılmasına partiler üstü destek verilebileceğini söyledi.

Silah kontrolüne ilişkin bazı başkanlık kararnamelerine imza attığını kaydeden Biden, “Ancak ben bir silahı yasaklayamam ve özgeçmiş taramaları hakkında değişiklik yapamam” şeklinde konuştu.

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