ABD’de silahlı saldırı terörü sürüyor… Son hedef hastane oldu

Teksas'ta geçen hafta bir ilkokulda 21 kişinin hayatını kaybettiği saldırının şokunu atlatmaya çalışan ABD'de silahlı saldırılar can almaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’de silahlı saldırılar gündemde kalmaya devam ederken Tulsa, Oklahoma’da dün bir saldırgan tüfek ve tabanca ile hastaneye girerek dört kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Saldırının ardından basına açıklama yapan Tulsa komiser yardımcısı Eric Dalgleish, polis görevlilerinin dün öğleden sonra gelen ihbardan üç dakika sonra St. Francis Hastanesi’ne vardıklarını ve ikinci kattan gelen silah seslerini takip ettiklerini söyledi. Dalgleish, polislerin saldırıda hayatını kaybedenler ve şüphelinin yanına 5 dakika içerisinde ulaştığını da belirtti.

Geçen hafta Teksas’ta bir saldırganın bir ilkokulu basarak 19’u öğrenci 21 kişiyi öldürmesi ve polislerin yaklaşık bir saat dışarıda beklemesinin ardından polisin bu gibi saldırılara verdiği yanıt yakından incelenen bir tartışma konusu haline geldi.

Tulsa emniyet güçleri 35 ve 40 yaşları arasında olduğu düşünülen saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

ABD’DE SİLAHLANMA TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Son zamanlarda yeniden tırmanışa geçen silahlı saldırılar ABD’de silah satışlarının kısıtlanması konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın saldırı hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.

Tulsa, Oklahoma City’nin yaklaşık 160 km kuzeydoğusunda bulunuyor ve 411.000 kişilik nüfusa sahip.

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