ABD’de Türkiye’ye F-16 satışına karşı hazırlanan yasa değişikliği teklifine komitede onay

ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasının ardından harekete geçen Yunan lobisine bağlı ABD'li siyasetçilerin sunduğu yasa değişikliği önerisi, Temsilciler Meclisi komitesinde kabul edildi. Öneriye göre ABD yönetiminin, Türkiye'ye F-16 satışı için iki koşulu yerine getirmesi gerektiği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı, ABD siyasetinde de hararetli tartışmalara yol açıyor.

Türkiye'nin geçen ay Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliğine itirazlarını geri çekmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satılmasını desteklediğini açıklamış ve “Hatırlayacağınız üzere aralık ayında Türkiye'ye F-16 satmamız gerektiğini söylemiştim. Ve bu jetleri modernize etmeliyiz. Bunun tersi çıkarımıza olmaz” demişti.

Biden'ın bu açıklamaları Ankara'da memnuniyetle karşılanırken Atina'da tepkiye yol açmış, Yunan lobisine bağlı ABD'li siyasetçiler de olası bir F-16 satışını engellemek için harekete geçmişti.

SATIŞ İÇİN İKİ ŞART

Yunan Kathimerini gazetesi, ABD'deki Yunan lobisinden siyasetçiler Chris Pappas, Dina Titus, Carolyn Maloney, Charlie Crist ve John Sarbanes imzasıyla hazırlanan ve NDAA olarak da bilinen Ulusal Güvenlik Yetki Yasası'na yönelik değişiklik talebinin dün oylandığını duyurdu. Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi, oylamada Türkiye’ye F-16 satışının belirli koşullara bağlanmasını öngören değişiklik talebini kabul etti.

Bu değişiklik talebinde, “ABD Başkanı’nın Türkiye'ye F-16 satışının ABD’nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması” ve “F-16’ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması” şartları yer alıyor.

Öte yandan değişiklik talebine göre, ABD Başkanı satışın ABD'nin ulusal güvenliği açısından çok önemli olduğunu kanıtlarıyla ortaya koyarsa ve ABD silahlarının başka bir NATO ülkesine karşı kullanılmayacağı konusunda özel önlemler alınırsa bu koşullar geçersiz olacak.

Yasa değişikliği talebinin Temsilciler Meclisi genel kurulunda da kısa süre içinde ele alınması bekleniyor.

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