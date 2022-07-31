ABD’deki selde can kaybı artıyor

Kentucky Valisi Andy Beshear, sel nedeniyle ölü sayısının artmasını beklediğiklerini söyledi.

Tayfun HOPALI / ABD

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ABD sel felaketiyle boğuşmaya devam ederken son gelen haberlere göre ölü sayısı 25'i geçti. Kentucky Valisi Andy Beshear eyaletin tarihindeki en yıkıcı sel olaylarından birini yaşadığını söyledi.

Dördü çocuk olmak üzere en az 25 kişi hayatını kaybetti ancak vali arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasını beklediğini söyledi. Vali Beshear, “Acı çeken ve inanılmaz kayıplara uğrayan, bazıları evlerindeki neredeyse herkesi kaybeden aileler için dua etmeye devam ediyoruz. Bu sayı artmaya devam edecek ve bu gerçekten zor bir şey” diye konuştu.

Ulusal Muhafızlar kurtarma operasyonlarına yardım etmek için Kentucky, Tennessee ve Batı Virginia’dan çağrıldı. Beshear, dün öğleden sonra, Ulusal Muhafızlar’ın hava operasyonlarında toplam 664 kişinin kurtarıldığını söyledi.

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