ABD’den çarpıcı iddia: İran, Rusya’ya yüzlerce İHA verecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "İran hükümeti, yüzlerce İHA’yı hızlandırılmış şekilde Rusya'ya göndermeye hazırlanıyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD, İran'ın Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya’ya silah da taşıyabilen insansız hava araçları (İHA) göndermeyi planladığını savundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “İran hükümeti, aralarında silah taşıma kapasitesi de olan yüzlerce İHA'yı hızlandırılmış şekilde Rusya’ya göndermeye hazırlanıyor” dedi. Sullivan, İran’ın İHA'ları kullanmaları için Rus birlikleri eğitmeyi planladığını da ifade etti.

Rusya'nın son dönemde Ukrayna'nın doğusundaki şiddetli çatışmalarda çok sayıda asker ve mühimmat kaybettiği belirtiliyor.

İHA'lar Ukrayna savaşında büyük rol oynuyor ve iki taraf tarafından da sık sık kullanılıyor. Türkiye'den gönderilen Bayraktar SİHA'ları Ukrayna ordusuna Rusya'ya karşı önemli bir avantaj sağlamıştı.

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