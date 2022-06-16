ABD’den Cemal Kaşıkçı hamlesi: Resmen değiştirdiler

ABD'nin başkenti Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin önündeki sokağa 2018 yılında Türkiye'de öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ismi verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beyaz Saray’ın ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğini açıklamasından bir gün sonra, ABD’nin başkenti Washington’da yer alan Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nin önündeki sokağın ismi ‘Cemal Kaşıkçı Yolu’ olarak değiştirildi.

Yerel hükümet, büyükelçiliğin önündeki sokağa 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Kaşıkçı’nın isminin yer aldığı tabelaları yerleştirdi.

TSİ dün gece yapılan açılışta, Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz adına açıklama okundu. Biden’ı Suudi Arabistan’a tepki göstermeye, nişanlısının cesedinin nerede olduğuna dair cevaplar talep etmeye çağırdı.

Sokağın isminin değiştirilmesine oybirliğiyle destek veren konseyin başkanı, ”Bu isim, sürekli bir hatırlatıcı olarak görev yapacak; Cemal Kaşıkçı için üstü örtülemeyecek bir anıt olacak” dedi.

Açılışta yapılan açıklamada, “Bugün bu mutlu ama çok ciddi vesileyle iki mesajım var. İlk mesajım Cemal’e. Sevgili Cemal, savunurken hayatını kaybettiğin fikir ve değerlerin dünya çapında destek görmeye ve yayılmaya devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Kalabalık Biden’a da mesaj verdi. Yapılan açıklamada, “İkinci mesajım Başkan Joe Biden’a. Bay Biden, yakında Suudi Arabistan’ı Başkan Joe Biden’a. Bay Biden, yakında Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceksiniz, burada Cemal’in kalpsiz cellatı ile görüşeceksiniz, kendinize de Cemal’e de saygısızlık edeceksiniz. Sayın Başkan, ahlaki otoritenizi kaybetmemenizi veya bu iğrenç suçu görmezden gelmemenizi rica ediyorum. Bu vahşi suçun tüm faillerini adalete teslim etme yemininizi tutmalısınız.” denildi.

Konuşma, “Ayrıca Suudi hapishanelerinde çürüyen yüzlerce siyasi mahkumu ve baskıcı bir rejim altında son derece acı çeken Cemal gibi acımasız baskının kurbanlarını da sorun.” ifadeleriyle devam etti.

Açılışta ayrıca kardeşleri Sarah ve Omar’ın Suudi rejimi tarafından hapsedildiği eski bir Suudi istihbarat şefinin oğlu Khalid Al-Jabri de vardı.

ABD’de yaşayan Suudi muhalif gazeteci ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de nişanlanması için gerekli belgeleri almak üzere girdiği İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmüştü. Bugüne kadar yapılan incelemeler Kaşıkçı’yı Riyad’dan gönderilen bir ekibin öldürdüğünü ortaya çıkarırken, emri Salman bin Abdulaziz Al Saud’un verdiğine inanılıyor.

İlginizi Çekebilir Greg Norman'dan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kan donduran sözler: Herkes hata yapabilir

İlginizi Çekebilir Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesine itiraza ret

İlginizi Çekebilir Biden Suudi Arabistan ve İsrail'e gidiyor