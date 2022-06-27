ABD’den Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, NATO zirvesinde ABD Başkanı Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazlarını ele almak üzere bir araya gelebileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yarın Madrid'de başlayacak NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelebileceğini açıkladı.

Sullivan, olası görüşmede Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazlarının ele alınabileceğini kaydetti. Sullivan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yönelik tüm sorunların Madrid zirvesinde çözülmesini beklemediğini ancak amacın “mümkün olduğunca çok sorunun çözülmesi için çalışmak ve çözmek” olduğunu, böylece Türkiye tarafında bazı endişeler devam etse de Madrid’deki zirvenin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine desteği güçlendireceğini belirtti.

Sullivan yaptığı açıklamada, Biden’ın konuyla ilgili diplomasi trafiğini “çok yakından” takip ettiğini ifade etti.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan yetkililer bu haftaki görüşmelerde Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine karşı duruşunun değişmesinin düşük bir ihtimal olduğunu söylemişti. Reuters'a konuşan dört kaynak, “Türk müzakereciler yabancı müttefiklerinin talep ettiği son başvuru tarihleri konusunda endişeli değil. Eğer kuzey ülkeleri silah ambargosunu bırakmaz ve terör gruplarına baskıyı artırmazsa aylarca bu süreci uzatmaya hazırlar” demişti.

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