ABD’den NATO krizi açıklaması: Umutluyuz

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazları tartışma yaratmaya devam ederken ABD’den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden Karen Donfried, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Donfried, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında kısa sürede olumlu bir çözüm bulunacağı konusunda umutlu olduklarını ifade etti. Senatonun Dış İlişkiler Komitesi oturumunda dün konuşan Donfried, bu hafta başında taraflar arasında düzenlenen görüşmelerin yapıcı olduğunu belirterek “Bu konunun olumlu şekilde çözüleceğine eminiz. NATO ittifakı içinde Finlandiya ve İsveç'in katılımına büyük ve derin bir destek var” dedi.

Donfried, gelecek hafta düzenlenecek NATO zirvesine kadar bir ortak tutum benimsenmesi için ABD'nin çaba göstermeye devam edeceğini kaydetti.

BIDEN VE ERDOĞAN ARASINDA BİR GÖRÜŞME PLANI YOK

Türkiye, PKK'ya destek ve iki ülkenin uyguladığı silah ambargosu nedeniyle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto edeceğini açıklamıştı. Konunun gelecek hafta Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesinin en önemli gündemlerinden biri olması bekleniyor.

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkilinin açıkladığı Başkan Joe Biden'ın NATO ve G7 toplantılarında ikili görüşmeler yapacağı isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer almaması dikkat çekti. Biden ve Erdoğan son olarak geçen yıl ekim ayında Roma'daki G20 zirvesinde görüşmüştü.

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