ABD’den NATO krizi ile ilgili açıklama

ABD'den İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ve yaşanan Türkiye krizi ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, NATO’ya girmek için hamle yapan İsveç ve Finlandiya’yı Türkiye’nin veto etmesi ile ortaya çıkan krizle ilgili ABD’den yeni bir açıklama geldi.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, ABD’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine yönelik Türkiye’nin endişelerini giderebileceğine inandığını açıkladı.

Hicks Oslo’da Norveçli mevkidaşı ile birlikte yaptığı açıklamada, “Finlandiya ve İsveç’in Türkiye’nin endişelerini doğrudan giderebileceğine eminiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO üyeliği için destek isteyen İsveç ve Finlandiya’ya tepki göstermiş, “30 teröristi vermeyeceksin, NATO’ya girmek için destek isteyeceksiniz. Kusura bakmasınlar.. Biz şu anda bu yetkimizi çünkü NATO’da tam ittifak gerekiyor bir ülke hayır derse NATO ittifakı içerisinde o ülkeyi alamazlar” demişti.

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