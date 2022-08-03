ABD’den Putin’i kızdıracak adım: ‘Gizli sevgilisi’ yaptırım listesine alındı

Ukrayna işgali sonrasında çok sayıda Rus yetkiliye, oligarka ve şirkete yaptırım uygulayan ABD yönetimi, son olarak da Rusya Devlet Başkanı Putin’in “gizli sevgilisi” Alina Kabaeva’yı yaptırım listesine aldı.

Sozcu.com.tr

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ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gizli sevgilisi ve çocuklarının annesi olduğu öne sürülen Alina Maratovna Kabayeva'yı yaptırım listesine aldı.

Ukrayna işgali sonrasında Rus şirketlere ve oligarklara yönelik yaptırımları art arda hayata geçiren ABD yönetimi, son olarak da Kabayeva'ya yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, Kabayeva'nın “Rusya'da üst düzey yetkili olması ve Putin'le yakın ilişkisi nedeniyle” yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Hazine Bakanlığı, Kabayeva'nın yanı sıra çok sayıda Rus oligarkı ve önde gelen bir Rus çelik şirketini de yaptırım listesine ekledi. Açıklamada, yeni yaptırımlarla Rusya Devlet Başkanı Putin’e yakın isimler üzerindeki baskının artırıldığı kaydedildi.

KIZLARI DA YAPTIRIM LİSTESİNDE



Eski bir jimnastikçi ve milletvekili olan 39 yaşındaki Kabayeva, şu anda Kremlin yanlısı bir medya grubunun başkanı olarak görev yapıyor.

Daha önce Avrupa Birliği ve İngiltere de Kabayeva'yı yaptırım listesine almıştı. ABD'nin bu adımı daha önce atmayı düşündüğü ancak Putin'in tepkisinden çekindiği belirtilmişti. ABD, nisan ayında da Putin’in iki kızına yaptırım kararı almıştı.

‘SIR GİBİ SAKLADIĞI İLİŞKİ’

Putin, yıllardır herkesten sır gibi sakladığı sevgilisi ve 4 çocuğunun annesi olduğu iddia edilen kendisinden 31 yaş genç Kabayeva ile 2001 yılında eski jimnastikçi 18 yaşındayken tanışmıştı. Kabayeva, 2 Olimpiyat madalyası, 14 Dünya Şampiyonası madalyası ve 25 Avrupa Şampiyonası madalyası ile ritmik jimnastik tarihinin en madalyalı jimnastikçilerinden biri olarak tanınıyor.

Sporu bıraktıktan sonra siyasete atılan Kabayeva, Putin'in partisinden milletvekili seçilmişti.

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