ABD’den Putin’in kızlarına yaptırım

ABD, Buça'daki olayların ardından Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirdi.

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ABD, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı. ABD, Putin’in kızlarını ve Rusya’nın iki bankasını yaptırım listesine aldı ve Rusya’daki yeni yatırımlara yasak koydu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Joe Biden, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararlarına, Ukrayna’nın Buça kentinde yaşanan zulümlerin neden olduğunu söyledi.

Biden, “Rusya’nın Buça’daki vahşeti için ciddi ve acil bir bedel ödeyeceğini” açıkça belirttim” dedi.

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