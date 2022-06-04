ABD’den Sezgin Baran Korkmaz cevapları

Avusturya Adalet Bakanlığı Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili ABD’den, "Siyasi dava olmayacak“ güvencesi aldı. Türkiye’ye gitmek isteyen Korkmaz’la ilgili son kararı Bakan Alma Zadic verecek.

Ali GÜLEN

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Avusturya'da, ABD'nin iade talebiyle yaklaşık bir yıl önce tutuklanan ve halen Wels'te ‘gözaltında’ tutulan SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili ilginç gelişmeler oluyor.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, Sezgin Baran Korkmaz'ın iade dosyası Avusturya Adalet Bakanlığı'na ulaştı ve bakanlık konuyla ilgili incelemeleri başlattı.

İKİ ÖNEMLİ SORUYA CEVAP

Bosna kökenli 38 yaşındaki Adalet Bakanı Alma Zadic'in bakanlığından ABD'ye iki önemli soru gönderildi. Bunlardan biri, “Türk basınında ya da çeşitli çevrelerde iddia edildiği gibi, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'deki davası, bir siyasi dava mı olacak?” şeklindeydi. İkinci soru ise Korkmaz'ın, “ABD'de en fazla ne kadar ceza alabileceğine ilişkin Utah Savcılığı'nın öngörüsü nedir?” oldu.

ABD Savcılığı’ndan yanıtlar bu hafta Wels Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'na ulaştırıldı. Aynı yanıtların, Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatlarına da iletildiği belirtiliyor. ABD'den gelen yanıtlar, “Davanın kesinlikle siyasi bir yönü yoktur ve tamamen ABD'deki ceza yasalarının ihlali ile ilgilidir. Verilecek ceza ise maksimum 6 yıl olarak öngörülüyor” şeklinde oldu.

KORKMAZ, TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR AMA…

Bu arada, Sezgin Baran Korkmaz'ın halen hangi ülkeye verileceği belli değil. Korkmaz'ın avukatları, 93 sayfalık bir dilekçe ile Türkiye'ye verilmesinin gerekliliğini sunmuştu. Şimdi ise, ABD'den “Siyasi yargılama olmayacak“ güvencesi geldi. Sezgin Baran Korkmaz da, Türkiye'ye gönderilmek istediğini belirtmiş, hatta ABD'li savcıların Avusturya'da kendisini geçen yıl temmuz ve bu yıl ocak ayında ziyaret etme taleplerini, “Türkiye'ye gönderilirsem, orada görüşebiliriz” diyerek reddetmişti. ABD'nin bu güvencesi ile Korkmaz'ın isteği karşısında Avusturya Adalet Bakanlığı'nın nasıl bir karar vereceği bilinmiyor.

ABD'Lİ SAVCILAR, İDDİANAMEYİ SORDU

ABD'li savcıların, Türkiye'deki bazı haberlerde yer aldığı belirtilen Sezgin Baran Korkmaz'ın iddianamesine ilişkin sözde belgeleri sorduğu, Wels Başsavcılığı'nın ise, “Türkiye'de yayınlanan iddianameye ilişkin belgelerin tümü sahtedir. Hiçbiri bizim belgemiz değil“ açıklaması yaptığı öğrenildi. Yaklaşık 1 yıldır Wels’te gözaltında tutulan Sezgin Baran Korkmaz’la görüşmek için 319 kişinin başvurduğu ama onun ailesi dışında sadece 14 kişi ile görüştüğü belirtiliyor.

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