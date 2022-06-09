ABD’den ‘Suriye operasyonu’ açıklaması: Türkiye geri adım atmıyor

Türkiye’nin planladığı Suriye operasyonuna ilişkin olarak ABD’den yeni bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, ABD'nin çabalarına karşın Türkiye'nin bu konuda geri adım atacağına inanmadıklarını ifade etti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'nin yakında başlatmayı planladığı yeni Suriye operasyonuyla ilgili tartışmalar sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, ABD'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon başlatmasından endişe ettiğini belirterek “Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası askeri faaliyetlerle ilgili yükselen söyleminden büyük endişe duyuyoruz” dedi.

AFP'nin aktardığı habere göre Leaf, dün ABD Kongresi'nde düzenlenen oturumda, “Bunu durdurmak için diplomatik çabalarımızı artırdık” dedi. ABD'li yetkililerin konuyla ilgili Türkiye'yle pek çok görüşme yaptığını kaydeden Leaf, bölgedeki bir askeri operasyonun istikrarı ve IŞİD'le mücadeleyi tehlikeye düşüreceğine inandıklarını söyledi. Leaf, “Türk hükümeti görüşlerimizin gayet farkında. Kendileriyle üst düzey temaslarda bulunduk” diye konuştu.

Leaf, bu çabaların Türkiye'yi planlarından vazgeçmeye ikna edip etmediği sorusuna yanıtında “Bunu yapacakları konusunda garanti veremem” diyerek ABD’nin ikna çabalarının şu ana dek başarısız olduğunu ve Türkiye’nin geri adım atacağına inanmadıklarını ifade etti.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'yi destekleyen ABD, daha önce de Türkiye'nin olası operasyonundan rahatsızlığını dile getirmişti. Benzer bir itiraz da Suriye'de Beşar Esad yönetimini destekleyen Rusya'dan gelmişti. Suriye operasyonu tartışması, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularına iki ülkenin “PKK'yı destekledikleri” gerekçesiyle itiraz ettiği bir dönemde yaşanıyor.

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