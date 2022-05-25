ABD’den Türkiye açıklaması: İstikrara zarar verir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin yakında Suriye’nin kuzeyinde askeri operasyon başlatabileceği yönündeki açıklamasına ABD’den tepki geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine olası bir operasyonunun bölgesel istikrara zarar verebileceğini söyledi.

Price, dün düzenlediği günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri operasyon başlatabileceği yönündeki açıklamasıyla ilgili konuştu. ABD'li yetkili, Türkiye'nin “güney sınırındaki meşru güvenlik endişelerini” anladıklarını ancak Suriye’nin kuzeyinde yeni bir operasyonun bölgede istikrarı daha da baltalayacağını ve IŞİD’e karşı yürütülen mücadele ile bölgedeki ABD askerlerini riske atacağını belirtti.

Price, ABD'nin Suriye’nin kuzeyinde artan askeri faaliyetlerden endişe duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır” diye konuşmuştu.

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