ABD’den ‘Türkiye’ye F-16 satışı’ açıklaması

Türkiye ile ABD arasında bir süredir gerçekleştirilen F-16 müzakerelerine ilişkin Washington’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye, F-16 satışına ilişkin ABD'den yeni bir adım beklerken Beyaz Saray'dan dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.

Rusya’dan S-400 satın aldıktan sonra F-35 programından çıkarılan Türkiye, geçen yıl ABD’den 40 adet F-16 savaş uçağı ve F-16’lar için 80 adet modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu. ABD Başkanı Joe Biden'ın birkaç ay önce yeşil ışık yaktığı Türkiye'ye F-16 satışı, ABD yönetimi içinde itirazlara yol açmıştı.

Yunan lobisine yakınlığıyla bilinen ABD'li senatörler tarafından sunulan ve Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçağı satışını kısıtlayan yasa tasarısı, temmuzda Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada kabul edilmişti.

‘BAŞKAN BIDEN’IN DESTEĞİ SÜRÜYOR’

Süreçle ilgili dün açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Başkan Biden'ın anlaşmaya desteğinin sürdüğünü söyledi. Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray’daki gazetecilere verdiği brifingde bir gazetecinin Türkiye’nin ABD’den F-16 modernizasyonu için yaptığı talebi sorması üzerine, “F-16 programına ilişkin bir güncellememiz yok. Başkan Joe Biden bu anlaşmaya desteğini sürdürüyor” yanıtını verdi.

Biden’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu programının henüz netleşmediğini, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir bilgi veremeyeceğini belirten Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi yorumlarını yapabilir. Türkiye bir NATO müttefiki ve önemli bir ortak. Özellikle tahıl anlaşmasında çok önemli bir rolü var. Türkiye ile bazı konularda görüş farklılıklarımız var, bu herkesin malumu ama bu, ‘Türkiye ile ilişkilerimize önem vermiyoruz, NATO üyeliklerini önemsemiyoruz, çok istediğimiz tahıl anlaşmasındaki rolünden dolayı minnettar değiliz’ anlamına gelmez.”

‘TAHIL ANLAŞMASININ BOZULACAĞINA DAİR EMARE YOK’

Kirby, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının bozulacağına dair bir emare olmadığını da söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı “Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok fakat Sayın Putin’in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil” açıklamasının sorulması üzerine Kirby, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin arabuluculuk ettiği bu anlaşma, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu gıda ve gübreyi küresel piyasaya soktu. Anlaşma başladığından bu yana 1 milyon tondan fazla tahıl ve tohum Ukrayna’dan çıkarıldı ve küresel piyasaya girdi. Bazı gıdaların piyasaya girmesi daha uzun sürüyor. Yemen ve Afrika Boynuzu’na dağıtılmak üzere Dünya Gıda Programı 2 gemi dolusu gıda satın aldı. ABD de bunun yapılması için Dünya Gıda Programı’na 68 milyon dolar verdi. Bu anlaşmanın önemine inanıyoruz. Anlaşmanın etkilerini piyasalarda görmeye başladık bile.”

Kirby, bir gazetecinin “Bu anlaşmanın bozulacağını düşünüyor musunuz?” şeklindeki sorusuna “Bu anlaşmanın bozulacağına dair herhangi bir emare görmüyoruz. Bilakis, ortak ve müttefiklerimizle anlaşmanın başarılarının sürmesi için çalışacağız” yanıtını verdi. (SOZCU.COM.TR/AA)

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