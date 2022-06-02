ABD’den Ukrayna’ya SİHA satma planı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 99 gündür devam ederken, Ukrayna’ya gelişmiş füze sistemleri içeren yeni silah yardımı paketini resmen duyuran ABD’nin Ukrayna’ya silahlı insansız hava aracı da satmaya hazırlandığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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ABD, Rusya’ya karşı savaşan Ukrayna’ya havadan karaya atılan ve füze taşıyabilen dört adet MQ-1C Gray Eagle insansız hava aracı satmayı planlıyor.

Konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağın verdiği bilgiye göre General Atomics tarafından geliştirilen SİHA’ların satışının Kongre’den onay alması gerekecek. Ayrıca birkaç haftadır Pentagon’un üzerinde değerlendirmeler yürüttüğü satış, son dakikada yapılacak bir politika değişikliğiyle rafa da kaldırılabilir. Bir ABD’li yetkili olası satış için Kongre’ye önümüzdeki günlerde başvurulacağını belirtti.

Satışın gerçekleşmesi halinde ABD, cephe gerisine taarruz için kullanılabilen ileri teknolojiye sahip bir silah sistemini ilk defa Ukrayna’ya satmış olacak.

Ukrayna halihazırda Rus birliklerine karşı farklı tiplerde, ancak daha kısa menzilli insansız hava araçları kullanıyor. Ukrayna’nın kullandığı araçlar arasında Türk yapımı Bayraktar TB2’ler de yer alıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün Ukrayna’ya gelişmiş silah sistemleri gönderileceğini açıklamış, karar Rusya’da büyük tepkiye yol açmıştı.

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