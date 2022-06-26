ABD’den üst düzey Türkiye ziyaretinin detayları belli oldu

ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo'nun bu hafta Türkiye'ye gelmesiyle ilgili Washington'dan bir açıklama geldi. Çarşamba gününden Cuma gününe kadar Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunan Adeyemo'mnun Türkiye'ye talepte bulunduğu öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo’nun bu hafta Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin detayları belli oldu… ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Çarşamba gününden Cuma gününe kadar başkent Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunan Adeyemo’nun Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda talepleri olduğu ortaya çıktı.

Yapılan açıklamada, Adeyemo’nun Ankara’da dışişleri bakanlığı, ekonomi bakanlığı ve hazineden yetkililerle görüştüğü ve İstanbul’da da finans kurumlarıyla toplantılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada Adeyemo’nun finans kurumlarıyla Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların uygulanmasını gündeme getirdiği, “Taraflar, Türkiye’nin yasa dışı finansman cenneti olarak kullanılmamasını ve bankacılık sektörünün bütünlüğünün korunmaya devam etmesini sağlama arzusunu dile getirdi” denildi.

Washington ve müttefikleri Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonrasında Moskova’ya yaptırım kararı almıştı. İki ülke arasında arabuluculuk pozisyonunu korumak isteyen Ankara ise bu yaptırımlara katılmamıştı. Kiev yönetimi Türkiye’nin Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katılmamasını eleştirirken, arabuluculuk çabaları için ise teşekkür etmişti.

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