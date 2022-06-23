AB’den Rusya’yı kızdıracak karar: Anlaştılar

Rusya Ukrayna savaşı sürerken Avrupa Birliği'nden Rus lider Putin'i kızdıracak yeni bir hamle geldi. AB liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya “aday ülke statüsü” verilmesi üzerinde anlaştı.

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB Komisyonu'nun tavsiye kararını uygun görerek Ukrayna ve Moldova’ya “aday ülke statüsü” verilmesi üzerinden anlaştı.

KONSEY BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

AB Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Anlaşma. Avrupa Konseyi, AB’nin Ukrayna ve Moldova’ya aday statüsü verilmesine karar verdi. Tarihi bir an. Bugün, AB yolunda önemli bir adım atılıyor” ifadelerini kullanarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkı ile Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve Moldova halkını tebrik etti.

“TARİHİ BİR AN”

Michel ayrıca, AB Liderlerinin, Gürcistan’ın Avrupa perspektifini tanımaya karar verdiğini ve belirlenen öncelikler karşılanır karşılanmaz AB'nin Gürcistan'a “aday ülke statüsü” vermeye hazır olduğunu aktararak, “Gürcü halkını tebrik ediyorum. Bu, AB-Gürcistan ilişkilerinde tarihi bir andır. Gürcistan’ın geleceği AB’dedir” dedi.

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