AB’den Türkiye-Yunanistan açıklaması

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginlik karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Avrupa Birliği’nden Yunanistan’a destek çıkan bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Ankara-Atina hattında son dönemde yaşanan gerilimle ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) yeni bir açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, Türkiye'nin AB üyesi tüm ülkelerin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik tehditlerde bulunduğunu öne süren Stano, Ankara'ya “iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde hareket etme” çağrısında bulundu.

Yunanistan'ın Atina-Makedonya Haber Ajansı'nın haberine göre Stano, AB'nin Türkiye'den gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmasını ve yapıcı bir tutum benimsemesini beklediğini, aksi takdirde birliğin uygun bir yanıt vereceğini kaydetti. Stano, sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini söyledi.

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