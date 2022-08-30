AB’den Türkiye’ye tahıl anlaşması teşekkürü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna tahılı ile ilgili Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da gerçekleştirilen tahıl anlaşması için Türkiye ve Birleşmiş Milletler’e (BM) teşekkür etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AB Savunma Bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'ta bir araya geldi. Düzenlenen gayrı resmi toplantısı sonrasında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin, Ukrayna için Askeri Eğitim Misyonu kurmak üzere anlaştığını açıkladı.

Toplantıda Rusya'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki askerleri ve Ukrayna tahılı ile ilgili Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da gerçekleştirilen tahıl anlaşmasının da görüşüldüğünü ifade eden Borrell, Türkiye'ye teşekkür etti.

Borrell, “Günümüzde sadece AB değil, tüm dünya yüksek enflasyon ve borçlar nedeniyle oluşan mali yüklerden dolayı sorunlar yaşıyor. Bütün bunlar yaşanırken tahıl anlaşmasının imzalanmış olması ve bu anlaşmanın uygulandığını görmekten dolayı mutluyuz. Birleşmiş Milletler'e ve Türkiye'ye teşekkür ediyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir AB, Ukrayna için 'askeri yardım misyonu' kurmak üzere çalışmalara başlayacak

İlginizi Çekebilir MSB'den 'tahıl sevkiyatı' açıklaması