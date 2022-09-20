AB’den Türkiye’ye Yunanistan mektubu

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na son dönemde Yunanistan ile yaşanan gerginliği ele alan bir mektup yazdı. Yunan basını mektupla ilgili detayları yayınladı.

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Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin iyice arttığı bir dönemde Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na mektup yazdı.

Yunan basını, Borell’in Türkiye’ye mektubunda, “Türkiye’ye gerilimi tırmandıran eylemleri durdurması ve uluslararası hukuka saygı göstermesi için açık bir mesaj verdiğini’ yazdı. Borell’in Çavuşoğlu’na Yunanistan’ın Ege adaları üzerindeki egemenliğinin ‘tartışılmaz’ olduğunu söylediği de belirtildi.

Yunanistan merkezli Ta Nea gazetesine konuşan diplomatik kaynaklar, Borell’in mektubunda ‘Türk jetlerinin Ege adaları üzerindeki uçuşlarının da ele alındığını’ belirtirken, Türkiye’nin söylemlerindeki sertliğin artması konusunda uyarıldığı aktarıldı.

‘İYİ NİYETLİ DİYALOG ŞART’

Borell’in mektubunda aynı zamanda Münhasır Ekonomik Bölge ve Kıta Sahanlığı’nın sınırlandırılmasının, Uluslararası Hukuka ve Uluslararası Deniz Hukukuna İlişkin BM Sözleşmesine tam saygı göstererek, iyi niyetli diyalog yoluyla yapılması gerektiği vurgulandı.

Borell mektubunda, iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmenin tek yolunun uluslararası anlaşmalara ve Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na başvurmak da dahil olmak üzere anlaşmazlıkların barışçıl çözümler bulmak olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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